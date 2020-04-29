СМИ: доступ к банковской тайне попросили дать сотрудникам МВД

МВД попросило Центробанк предоставить своим сотрудникам доступ к банковской тайне. Таким образом правоохранители рассчитывают эффективнее бороться с преступлениями в банковской сфере.

Письмо с предложением открыть доступ министр внутренних дел Владимир Колокольцев направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Кроме доступа, еще предлагается заключить соглашение об информационном взаимодействии.

Глава МВД в обращении напомнил о ситуации с выводом денег из некоторых банков. В 2016–2017 годах средства выводили бывшие владельцы финансовых организаций. Уголовное дело на них завели только спустя два года. В итоге бизнесмены смогли украсть более 104 миллионов рублей.

«Данная ситуация в том числе связана с невозможностью своевременного получения правоохранительными органами сведений и документов, содержащих банковскую тайну», — цитирует газета «Известия» письмо Колокольцева.

МВД уже подготовило необходимые изменения в законодательство. Министерство рассчитывает, что они будут способствовать большей эффективности борьбы с преступлениями в банках. Как отметил Колокольцев, ЦБ не раз отказывался предоставлять данные из-за неоднозначности толкования некоторых статей в законе.