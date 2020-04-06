Глава МВД России представил личному составу нового начальника ведомства по Севастополю

Глава МВД России Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника УМВД России по Севастополю. На эту должность назначили полковника полиции Павла Грищенко.

Подробности рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции представил личному составу УМВД России по городу Севастополю нового начальника. Полковник полиции Павел Гищенко назначен на эту должность Указом Президента Российской Федерации», — сообщила она.

Колокольцев подчеркнул, что у Гищенко есть большой практический и управленческий опыт. Благодаря этому он сможет который решать более масштабные задачи в новой должности — на уровне субъекта РФ, который имеет особый статус.

Глава МВД страны акцентировал внимание на том, что в работу полиции внесли некоторые изменения. Они связаны с борьбой с распространением нового типа коронавируса в стране. В число изменений вошли поквартирные обходы — правоохранители проверяют, как граждане соблюдают карантинные меры.

Кроме того, МВД получит дополнительное финансирование — на выплату компенсации за сверхурочную работу. Колокольцев подчеркнул, что распределять средства будет на основании заявок территориальных органов. Он потребовал от нового руководителя проследить за тем, чтобы полученные деньги использовались в соответствии с целью — каждый сотрудник должен получить надбавку за переработку.

На повестке дня также остается и защита личных и имущественных прав граждан, не смотря на пандемию коронавируса.

«Это один из тех основных критериев, по которым оценивается наша с вами работа», — подчеркнул Колокольцев.

Глава МВД также обратил внимание на то, как важно улучшить результаты выполнения ряда других задач. В их числе — принятие превентивных мер, которые будут направлены на сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений, а также — профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Важно помнить и об обеспечении правопорядка в общественных местах.

Министр выразил уверенность в том, что Павел Гищенко сможет решить поставленные задачи и обеспечить необходимый уровень безопасности в регионе.