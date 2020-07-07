СМИ: Часть соцвыплат россияне потратили на покупку смартфонов

Часть денег из социальных выплат, которые были предоставлены государством на поддержку семей с детьми, россияне потратили на покупку новых смартфонов. В этом уверены ритейлеры.

Независимые региональные розничные сети электроники заметили рост продаж смартфонов в ценовом сегменте до 10 тысяч рублей в первые дни июня и июля, пишет газета «Коммерсант». Сразу после выплат от государства продажи этих товаров подскочили на 48%.

Это поддержало российский рынок после спада в период самоизоляции из-за пандемии короавирусной инфекции. Как отмечают эксперты, российский рынок — единственный из европейских показал рост.

Президент России Владимир Путин 11 мая поручил выплатить семьям с детьми от 3 до 16 лет в июне по 10 тысяч рублей в рамках поддержки в период пандемии коронавируса. 23 июня он объявил об аналогичной выплате в июле. В общей сложности на эти цели было направлено 548 миллиардов рублей.

Родители 26 миллионов детей получили единовременные выплаты в июле. Данная выплата стала первой в России, организованной по принципам социального казначейства. Выплаты по 10 тысяч рублей были переведены 99% семей без дополнительных заявлений.