Родители 26 млн детей получили июльские выплаты по 10 тысяч рублей

«По состоянию на 6 июля единовременные выплаты перечислены родителям 26 миллионов детей от 0 до 16 лет», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что данная выплата стала первой в России, организованной по принципам социального казначейства. Выплаты по 10 тысяч рублей были переведены 99% семей без дополнительных заявлений. Для этого использовались данные родителей, ранее получивших ежемесячные пособия на детей до трех лет и единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет.

По словам главы министерства Антона Котякова, благодаря техническому алгоритму, отработанному при начислении первых выплат, ведомство смогло оперативно обработать данные и перечислить средства родителям, если они уже обращались за ранее введенными мерами поддержки.

«Мы впервые отработали меру социальной поддержки по принципам социального казначейства. Эти принципы подразумевают оперативную поддержку граждан без сбора дополнительных документов и даже подачи заявления, если ранее гражданин уже обращался за аналогичной поддержкой», — пояснил Котяков.

В Минтруде отметили, что право получить эти меры поддержки сохраняется до 1 октября. Подать заявление можно через портал госуслуг. Если семья обращается за средствами после 1 июля, то все причитающиеся выплаты начисляются родителю единовременно. Такие выплаты не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер поддержки семьям с детьми.

Для выплат на детей до 16 лет выделили более 274 миллиардов рублей. Сейчас в стране свыше 27 миллионов детей в возрасте до 16 лет. На каждого из них положено по 10 тысяч рублей.