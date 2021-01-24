СМИ: больного ковидом пациента с ножом в груди нашли в петербургской клинике

Медицинский персонал совершал утренний обход 23 января. В двухместной палате инфекционного отделения медики обнаружили тело 67-летнего мужчины с ножевым ранением груди — в области сердца. Он находился на стационарном лечении с подтвержденным коронавирусом и двусторонней полисегментарной пневмонией.

В одной палате с погибшим лежал 47-летний мужчина. Правоохранители изъяли его отпечатки пальцев, нож и телефон. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Росздравнадзор заявил о планах проверить ковидный госпиталь в Курске после гибели 14 пациентов. В начале ноября из реанимации Курского городского клинического роддома, перепрофилированного для лечения больных COVID-19, 40 пациентов экстренно перевели в больницы города. Это понадобилось после поломки газификатора, автоматически подающего кислород. За несколько суток 14 переведенных пациентов скончались.