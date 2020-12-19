facebook_pixel
    19 декабря 2020, 21:09

    Ковидный госпиталь в Курске проверят после гибели 14 пациентов

    Екатерина Шамина

    Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи пациентам, которых перевели из ковидного госпиталя на базе роддома в Курске из-за поломки газификатора. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Проверку проводят по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

    В начале ноября из реанимации Курского городского клинического роддома, перепрофилированного для лечения больных COVID-19, 40 пациентов экстренно перевели в больницы города после поломки газификатора, который автоматически подает кислород. В течение нескольких суток 14 переведенных пациентов умерли. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

    Сломавшийся газификатор был отремонтирован за трое суток, и работа госпиталя на базе роддома возобновилась.

    В прокуратуре области подтвердили РИА «Новости», что пациенты скончались, но не в тот день, когда отключился газификатор, а в течение нескольких суток. Несмотря на сбой в газификаторе, пациентам подавали кислород из баллонов.