Ковидный госпиталь в Курске проверят после гибели 14 пациентов

Проверку проводят по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

В начале ноября из реанимации Курского городского клинического роддома, перепрофилированного для лечения больных COVID-19, 40 пациентов экстренно перевели в больницы города после поломки газификатора, который автоматически подает кислород. В течение нескольких суток 14 переведенных пациентов умерли. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Сломавшийся газификатор был отремонтирован за трое суток, и работа госпиталя на базе роддома возобновилась.

В прокуратуре области подтвердили РИА «Новости», что пациенты скончались, но не в тот день, когда отключился газификатор, а в течение нескольких суток. Несмотря на сбой в газификаторе, пациентам подавали кислород из баллонов.