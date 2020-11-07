СМИ: Басманный суд арестовал дом Фургала в Подмосковье

«В рамках расследования уголовного дела в отношении Сергея Фурагала одним из районных судов столицы наложены обеспечительные меры на земельный участок, расположенный в Дмитровском районе Московской области», — рассказал источник агентства.

Общая площадь участка составляет порядка 2,5 тысячи квадратных метров. На нем расположен почти достроенный жилой дом также. По словам источника, здание уже даже покрасили.

Арест на недвижимость был наложен еще в сентябре. Адвокат Фургала рассказал, что защита считает действия суда необоснованными. Он уже обжаловал его.

Бывшео губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали еще в июле. Затем его отправили в Москву и предъявили обвинение в убийствах и покушениях на убийство предпринимателей. Фургал своей вины не признает. Сейчас бывший губернатор находится в московском СИЗО.