СМИ: автоконцерны обяжут собирать данные о скорости машин и усталости водителя

Автопроизводителей могут обязать передавать данные о направлении и скорости движения машин каждые 15 минут. Информация будет поступать на цифровую платформу «Автодата».

Разработка законопроекта об онлайн-сервисе и сборе данных возложена НП ГЛОНАСС и НТИ «Автонет», сообщил «Коммерсант».

В документе, который оказался в распоряжении издания, говорится, что производитель каждую минуту должен будет собирать показатели направления и скорости движения машин, информацию о динамике, о нагрузке на ось, ускорении, срабатывании систем помощи водителю, сигнализации, экстренного торможения, антипробуксовочной системе и других. Каждые полчаса автомобили будут передавать данные о состоянии фар, габаритных огней, о дорожных работах и препятствиях на дорогах, а также о признаках усталости водителя.

Автоконцерны будут обязаны передавать все эти данные на платформу «Автодата».

Представители концернов в беседе с «Коммерсантом» заявили о больших расходах для настройки передачи всей информации. Они жалуются, что на них возложат расходы на создание базы данных, а доход будет получать ее оператор.

В Минпромторге пообещали передать правительству мнение участников рынка о новой системе.