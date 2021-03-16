Названы последствия нового повышения цен на машины Lada

«АвтоВАЗ» второй раз за год повысил цены на автомобили Lada. После увеличения цен в январе стоимость машин этого модельного ряда прибавила от двух до пяти процентов. В понедельник, 15 марта, в ходе очередного повышения, цены выросли еще на 2%.

Самая бюджетная версия отечественной легковушки Lada Granta обойдется дороже 500 тысяч рублей, а за самую дорогую версию Lada Vesta sport придется выложить 1,17 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта «Лада.Онлайн».

Эксперты, опрошенные Ura.ru, объяснили решение «АвтоВАЗа» повысить цены на свои легковушки ростом курса доллара. Часть машин собирается из импортных деталей, за которые приходится расплачиваться в валюте.

Автоэксперт и координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что новое повышение цен приведет к оттоку покупателей из салонов. Автолюбители сделают большой шаг в сторону вторичного рынка, хотя там ситуация не лучше.

«На вторичном рынке автомобили тоже подорожали, поэтому часть людей будет вынуждена либо отказаться от автомобиля, либо покупать более возрастные машины. Это приведет к тому, что у нас увеличится средний возраст автопарка», — спрогнозировал Шкуматов.

Для того, чтобы россияне могли покупать больше автомобилей требуется, чтобы рост располагаемых доходов населения был больше, чем рост цен. Таким мнением поделился президент ассоциации «Российских автомобильных дилеров» Олег Мосеев.

«Чтобы россияне покупали больше новых автомобилей, нужно, чтобы россияне больше зарабатывали. Для этого надо экономику развивать», — заключил он.

Несмотря на январское повышение цен в феврале продажи автомобилей Lada выросли на 13,1%. Всего из салонов покупатели уехали на 28 272 новых машинах. Самым большим спросом пользовалась модель Lada Granta. На втором месте по популярности расположилась Lada Vesta. Замкнула тройку лидеров Lada Largus.