Смертность в Москве в мае 2020 года превысила показатели трех последних лет. Всему виной COVID-19

«В мае 2020 года в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 случаев больше, чем в мае 2019 года (9998). Если рассчитать этот показатель на основе данных последних трех лет, то среднегодовая смертность в мае составит 9914 (9935 в 2017 году, 9808 в 2018 году, 9998 в 2019 году)», — говорится в сообщении департамента.

Антирекорд побит из-за коронавируса. От COVID-19 (в качестве основной или сопутствующей причины) в Москве умерли 5260 человек — это 92% всего избытка смертей. Последствия заражения коронавирусом в мае стали основной причиной смерти 2757 человек.

За все время пандемии московские медики выявили 199 785 случаев COVID-19. Выздоровели 113 533 человека, умерли 3085 пациентов. 10 июня в столице выявили самое низкое число заражений коронавирусом с 12 апреля — 1195.