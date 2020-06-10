В России число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 493 000. За последние сутки коронавирус выявили у 8404 жителей страны из 83 регионов. Почти 320 тысяч человек остаются под наблюдением из-за подозрения на наличие в организме SARS-CoV-2.

На 10 июня в РФ выявили 493 657 больных, чей тест на COVID-19 дал положительный результат. Выздоровели за 24 часа 10 386 пациентов. С начала эпидемии врачи помогли 252 783 зараженным. Таким образом, излечившихся от COVID-19 стало больше половины из всех выявленных больных в России.

Случаи с летальным исходом в стране по-прежнему есть. Коронавирус убил 6358 жителей России. За сутки жертв инфекции стало больше на 216. Это на 26,3% превышает показатели предыдущего дня.

В Москве подтвердили 1195 новых случаев COVID-19. За два месяца это самое низкое число заразившихся за сутки.

В Московской области врачи будут лечить еще 735 коронавирусных больных, в Санкт-Петербурге их стало больше на 313. Нижегородская и Свердловская области, где за последние 24 часа выявили 304 и 284 инфицированных соответственно, по-прежнему в пятерке регионов по этому показателю.

В Ненецком автономном округе новых заражений нет уже пятый день, а в Севастополе новых COVID-пациентов не выявляли уже два дня подряд.

Специалисты провели уже более 13,5 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. Только за последние сутки они сделали 290,6 тысячи тестов.

Медики наблюдают за состоянием 318 274 человек. У них коронавирус пока не подтвержден.

Ситуация с распространением COVID-19 в России стабилизировалась. За прошлые сутки число победивших коронавирус стало рекордным с начала лета. В регионах постепенно снимают введенные ограничения, но от масочного режима отказываться пока рано.