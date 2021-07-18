В прошлом году, в разгар пандемии, в России увеличилось количество смертей от наркотиков на 60%. Годом ранее умерших по этой причине было 4569, в 2020 году — 7316 человек.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. По данным ведомства, в 2016–2018 годах от наркотиков в нашей стране ежегодно умирали 4,4–4,8 тысячи человек.

В 2020 году в России от причин, связанных с алкоголем, умерли 50,4 тысячи человек, что на 6,3% больше, чем годом ранее. В июне управление ООН по наркотикам и преступности отмечало, что пандемия во всем мире привела к росту потребления наркотиков. Например, в США с июня 2019-го по май 2020-го были зафиксированы более 81 тысячи смертей от передозировки.

Как выяснилось, наиболее действенными способами борьбы с распространением наркотиков в подъездах жилых домов являются обращение в управляющую компанию и правоохранительные органы. Наркокурьеры могут представляться сотрудниками различных служб или использовать универсальные брелоки для домофонов. Иногда они знают коды для проникновения в подъезд. Об этом рассказали юристы.