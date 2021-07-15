Россиян научили бороться с «закладками» в подъездах

Наиболее действенными способами борьбы с распространением наркотиков в подъездах жилых домов являются обращение в управляющую компанию и правоохранительные органы. Наркокурьеры могут представляться сотрудниками различных служб или использовать универсальные брелоки для домофонов. Иногда они знают коды для проникновения в подъезд.

Об этом сообщили РИА «Недвижимость» опрошенные юристы. Член Ассоциации юристов России Артем Коростелев сообщил, что подъезды зачастую помечаются кодовыми граффити. Коды домофонов наркокурьеры узнают в чатах курьерских служб, куда проникают незаконно. Признаками распространения запрещенных веществ могут стать взломанные почтовые ящики, испорченные замки электрощитков или рассыпанная около цветочных горшков земля.

Председатель Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев посоветовал зафиксировать подобные проявлений на фото с мобильного телефона и написать в свободной форме заявление в управляющую компанию вашего дома.

«Управляющая компания может организовать смену кодового замка основной двери, удалить надписи-ориентиры по поиску закладок и организовать осмотр подозрительных мест, где могут располагаться закладки, с последующим звонком в полицию в случае их выявления», — рассказал Прокофьев.

Если большинство собственников многоквартирного дома согласятся, имеет смысл нанять частное охранное предприятие для патрулирования придомовой территории. Можно также установить камеры видеонаблюдения.

Если в подъезде дома будут обнаружены непосредственно наркотики, Прокофьев посоветовал немедленно обратиться в полицию. Но трогать находку нельзя, так как могут возникнуть необоснованные подозрения оперативников.

В конце июня в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, который сделал «закладку» в подъезде дома. При задержании он ударил одного из полицейских.