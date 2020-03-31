Смерти и рождения во время пандемии предложили регистрировать дистанционно

«По поручению председателя правительства РФ Минюст России будет форсировать работу по внедрению возможности оказания государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния полностью в дистанционном формате», — указали в ведомстве.

Специалисты разработали электронные сервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», в которых будут указаны «жизненные ситуации, без личного посещения заявителями» специальных органов.

Сервисы в пробном варианте могут запустить уже в ближайшее время. В связи с этим министерство уже подготовило и внесло в правительство соответствующий законопроект.

Ранее Минюст предложил временно приостановить в России процедуры заключения брака или развода, так как вспышка коронавируса нового типа — не самое удачное время для этого.