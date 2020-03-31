Россиянам хотят запретить жениться и разводиться до лета

Для тех пар, которым ЗАГС уже назначил дату бракосочетания, торжественное мероприятие необходимо перенести на более поздний срок. Ведомство предложило рассматривать даты после 1 июня 2020 года.

Для тех случаев, когда дату перенести невозможно, заключение брака должно проходить без гостей. Свое предложение Министерство юстиции направило в адрес губернаторов регионов.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается сложной. За минувшие сутки в стране зафиксировали 500 новых случаев заражения в 24 регионах. Общее число инфицированных составило 2337 человек.

Количество умерших с диагностированной коронавирусной инфекцией выросло до 17 человек. Смог побороть заболевание и выздороветь 121 человек.

Вслед за Москвой и Московской областью регионы России переходят в режим самоизоляции граждан.

Жителей просят не выходить из дома без необходимости. Исключение сделали только для походов в больницу, магазин, аптеку, выгула питомцев и выноса мусора.