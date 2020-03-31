    31 марта 2020, 12:03

    Россиянам хотят запретить жениться и разводиться до лета

    Анатолий Минкин

    Власти решили, что заключение брака или развод в условиях пандемии — не самая удачная идея. Поэтому Минюст предложил временно приостановить эти процедуры в стране. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции России.

    Для тех пар, которым ЗАГС уже назначил дату бракосочетания, торжественное мероприятие необходимо перенести на более поздний срок. Ведомство предложило рассматривать даты после 1 июня 2020 года.

    Для тех случаев, когда дату перенести невозможно, заключение брака должно проходить без гостей. Свое предложение Министерство юстиции направило в адрес губернаторов регионов.

    Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается сложной. За минувшие сутки в стране зафиксировали 500 новых случаев заражения в 24 регионах. Общее число инфицированных составило 2337 человек.

    Количество умерших с диагностированной коронавирусной инфекцией выросло до 17 человек. Смог побороть заболевание и выздороветь 121 человек.

    Вслед за Москвой и Московской областью регионы России переходят в режим самоизоляции граждан.

    Жителей просят не выходить из дома без необходимости. Исключение сделали только для походов в больницу, магазин, аптеку, выгула питомцев и выноса мусора.