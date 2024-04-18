Общество 18 апреля 2024, 06:03 «Смерш» сорвал в РККА мятеж украинских националистов в 1944 году Документ ФСБ: «Смерш» сорвал в РККА мятеж националистов из Украины в 1944 году Freepik

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Советская военная контрразведка «Смерш» летом 1944 года сорвала вооруженный мятеж, который планировали националисты из Украины, проникшие в Красную армию. Это следует из документов ФСБ РФ, опубликованных перед 81-й годовщиной со дня создания «Смерша», передало РИА «Новости».

Исходя из архивных данных, бойцы 148-го запасного стрелкового полка 20-й запасной стрелковой дивизии собирались выступить в полку и заманить на свою сторону весь личный состав оттуда. Военных из этого полка мобилизовали с Западной Украины.

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Следствие выяснило, что злоумышленники планировали захватить военную технику и снаряды из близлежащих складов, ликвидировать офицерский состав, а потом объединиться с бандами ОУН-УПА*, которые скрывались в лесах на западе Украины.

В прошлом году президентская библиотека обнародовала фотокопию телеграммы советских спецслужб, которая пришла в Москву из Ленинграда 21 июня 1941 года. В ней говорилось, что гитлеровская Германия планирует нападение на СССР.

* — Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенные в России экстремистские организации