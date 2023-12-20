20 декабря 2023, 17:45
Рассекречена телеграмма советских спецслужб о нападении Германии в 1941 году
Президентская библиотека опубликовала телеграмму о нападении Германии на СССР
Президентская библиотека впервые опубликовала фотокопию телеграмму советских спецслужб, которая поступила в Москву из Ленинграда 21 июня 1941 года. В шифровке предупреждали, что гитлеровская Германия планирует нападение на СССР.
Оригинал телеграммы хранится в Центральном архиве ФСБ. Рассекреченный документ отправил глава Управления Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) по Ленобласти Павел Куприн руководителю ведомства Всеволоду Меркулову.
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В нем указывали, что немецкая фирма СФГ отзывает своих специалистов из Ленинграда из-за начала войны «в ближайшие дни». По словам историка Алексея Вороновича, телеграмма подтвердила, что советское руководство знало о готовящемся нападении со стороны Германии.
«Как раз 21 июня, в 22:10, состоялось совещание в Кремле по вопросу вероятного нападения в ближайшее время Германии на СССР», — процитировал эксперта ТАСС.
Воронкович добавил, что на этом совещании решили не поддаваться на выпады Германии. В Москве полагали, что немцы совершат какую-то провокацию, а если советские солдаты на нее отреагируют, это станет поводом для войны, пояснил он.
Германия без объявления войны вторглась в СССР утром 22 июня 1941 года, операция получила название «Барбаросса». Немецкое руководство надеялось одержать быструю победу, однако советская армия к 1945 году полностью разбила противника.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия как правопреемница СССР не дает покоя западным государствам. После развала Советского Союза они планировали «расчленить» страну.
Германия
СССР
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