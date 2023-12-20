Интересное 20 декабря 2023, 17:45 Рассекречена телеграмма советских спецслужб о нападении Германии в 1941 году Президентская библиотека опубликовала телеграмму о нападении Германии на СССР Президентская библиотека

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Президентская библиотека впервые опубликовала фотокопию телеграмму советских спецслужб, которая поступила в Москву из Ленинграда 21 июня 1941 года. В шифровке предупреждали, что гитлеровская Германия планирует нападение на СССР.

Оригинал телеграммы хранится в Центральном архиве ФСБ. Рассекреченный документ отправил глава Управления Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) по Ленобласти Павел Куприн руководителю ведомства Всеволоду Меркулову.

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В нем указывали, что немецкая фирма СФГ отзывает своих специалистов из Ленинграда из-за начала войны «в ближайшие дни». По словам историка Алексея Вороновича, телеграмма подтвердила, что советское руководство знало о готовящемся нападении со стороны Германии.

«Как раз 21 июня, в 22:10, состоялось совещание в Кремле по вопросу вероятного нападения в ближайшее время Германии на СССР», — процитировал эксперта ТАСС.

Воронкович добавил, что на этом совещании решили не поддаваться на выпады Германии. В Москве полагали, что немцы совершат какую-то провокацию, а если советские солдаты на нее отреагируют, это станет поводом для войны, пояснил он.

Германия без объявления войны вторглась в СССР утром 22 июня 1941 года, операция получила название «Барбаросса». Немецкое руководство надеялось одержать быструю победу, однако советская армия к 1945 году полностью разбила противника.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия как правопреемница СССР не дает покоя западным государствам. После развала Советского Союза они планировали «расчленить» страну.