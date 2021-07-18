Смерч из комаров накрыл один из поселков в Камчатском крае. Об этом сообщил сайт «Камчатка-информ».

Необычное природное явление обнаружили в Усть-Камчатске. Издание опубликовало видео, на котором видно, как рой насекомых образует столб, похожий на смерч. Но потом он распадается.

Энтомолог Людмила Лобкова заверила жителей, что опасности эти насекомые не представляют. Как выяснилось, такое явление в регионе происходит ежегодно. Разглядеть его можно в зависимости от количества насекомых и погодных условий.

«Это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы спариться», — объяснила она.

Ранее стало известно, что ученые из Университета штата Северная Каролина создали ткань, одежда из которой на 100% защищает от укусов комаров. Исследование проводилось с целью найти защиту от комаров Aedes aegypti — это опасный вид комаров, представители которого являются разносчиками заболеваний.