Американские ученые изобрели «броню» от комаров

Ученые из Университета штата Северная Каролина создали ткань, одежда из которой на 100% защищает от укусов комаров. Об этом написала «Политика сегодня».

Исследование проводилось с целью найти защиту от комаров Aedes aegypti — это опасный вид комаров, представители которого являются разносчиками заболеваний.

Чтобы создать материал, который не смогут прокусить комары, исследователи изучили механизм укуса и строение головы и челюстей комара.

Ткани проходили несколько этапов исследования. Сначала тканью оборачивали емкость с кровью, чтобы определить, как скоро комары смогут до нее добраться. Затем из прошедших первый этап образцов сшили рукава, чтобы тестировать их на добровольцах. Наконец, добровольца облачили в полный защитный костюм из ткани, оказавшейся наиболее прочной. В этом костюме человек проводил 20 минут в клетке с комарами. Ткань показала 100% эффективность — комарам не удалось ее прокусить.