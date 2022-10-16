Минцифры доработало форму отсрочки от мобилизации для IT-специалистов | 360°

Общество 16 октября 2022, 22:43 Поделиться Telegram

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Viber Минцифры доработало форму отсрочки от мобилизации для IT-специалистов Минцифры: при смене работы IT-специалист сможет повторно попросить об отсрочке Pxhere.com

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В случае увольнения и трудоустройства в новую компанию IT-специалист может обратиться за отсрочкой повторно. При это IT-компания должна иметь аккредитацию Минцифры РФ, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Теперь при смене работодателя можно повторно отправить заявление на отсрочку на „Госуслугах“, где необходимо в том числе указать данные о новой компании», — говорится в сообщении.

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Как объяснили в министерстве, информацию о предоставлении отсрочки передадут в Минобороны на следующий рабочий день.

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Кроме того, Минцифры ввело новую услугу для юридических лиц: ей сможет воспользоваться работодатель, если сотрудник уволился из компании.

«В таком случае сотрудник исключается из списка на отсрочку», — отметили в ведомстве.

Ранее Минцифры предложило дать отсрочку от мобилизации учителям информатики в школах и преподавателям цифровых дисциплин в вузах.

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