Сменившая Starbucks сеть Stars Coffee включила в меню алкоголь

Совладельцы сети кафе Stars Coffee, которая сменила Starbucks, рассказали, что в некоторых премиальных точках будут продавать алкоголь. Об этом сообщил Telegram-канале РБК.

Здесь же опубликовано и меню с новыми ценами. Так, кофе американо стоит от 260 до 290 рублей, эспрессо — от 140 до 155 рублей, мокко — от 340 до 390 рублей.

Логотип Stars Coffee украшает вместо русалки Starbucks — девушка в кокошнике с пятиконечной звездой.

Пережившая ребрендинг сеть начала работать в Москве 18 августа. Флагманское заведение открылось на Новом Арбате.

Новые собственники российского бизнеса сети кофеен Starbucks сменили название официального сообщества во «ВКонтакте» на Stars Coffee и поменяли логотип. В аннотации страницы появилось сообщение: «Гастрономические кофейни с авторскими напитками и едой. Все звезды: Тимати, Антон Пинский, Владимир Чистяков».