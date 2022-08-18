Официальное сообщество Starbucks во «ВКонтакте» поменяло название

Новые собственники российского бизнеса сети кофеен Starbucks сменили название официального сообщества во «ВКонтакте» на Stars Coffee и поменяли логотип. В аннотации страницы появилось сообщение: «Гастрономические кофейни с авторскими напитками и едой. Все звезды: Тимати, Антон Пинский, Владимир Чистяков».

Сеть кофеен Starbucks приостановила работу в России в начале марта, а спустя несколько месяцев объявила о полном уходе с рынка и закрытии 130 заведений.

В июле ресторатор Антон Пинский объявил, что вместе с рэпером Тимати и компанией «Синдика» выкупили российский бизнес Starbucks. Подробностей сделки он не раскрыл.

В Роспатент Пинский подал заявки о регистрации трех товарных знаков: Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

Накануне СМИ сообщили, что пережившая ребрендинг сеть начнет работать с 18 августа. Флагманское заведение откроется на Новом Арбате в Москве. В меню оставили сэндвичи, салаты, пасту, выпечку и десерты, но отказались от ручной записи имен клиентов на стаканах. Теперь тару будут помечать при помощи термопринтера.