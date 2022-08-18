Официальное сообщество Starbucks во «ВКонтакте» поменяло название
Страница Starbucks во «ВКонтакте» сменила название на Stars Coffee
Новые собственники российского бизнеса сети кофеен Starbucks сменили название официального сообщества во «ВКонтакте» на Stars Coffee и поменяли логотип. В аннотации страницы появилось сообщение: «Гастрономические кофейни с авторскими напитками и едой. Все звезды: Тимати, Антон Пинский, Владимир Чистяков».
Сеть кофеен Starbucks приостановила работу в России в начале марта, а спустя несколько месяцев объявила о полном уходе с рынка и закрытии 130 заведений.
В июле ресторатор Антон Пинский объявил, что вместе с рэпером Тимати и компанией «Синдика» выкупили российский бизнес Starbucks. Подробностей сделки он не раскрыл.
В Роспатент Пинский подал заявки о регистрации трех товарных знаков: Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.
Накануне СМИ сообщили, что пережившая ребрендинг сеть начнет работать с 18 августа. Флагманское заведение откроется на Новом Арбате в Москве. В меню оставили сэндвичи, салаты, пасту, выпечку и десерты, но отказались от ручной записи имен клиентов на стаканах. Теперь тару будут помечать при помощи термопринтера.