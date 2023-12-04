Общество 04 декабря 2023, 10:43 Службу СМЕРШ возродят в России Депутат Госдумы Гурулев сообщил о возрождении службы СМЕРШ РИА «Новости»

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В России возродили службу контрразведки СМЕРШ, которая будет работать на новых территориях. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

По его словам, нужно «чуть иначе относиться к вопросам защиты». А новая служба будет работать по принципу советской военной контрразведки.

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«Мы говорили про СМЕРШ, сегодня создали управление, которое таким примерно образом работает на новых территориях», — указал депутат.

Как отметил парламентарий, подобное управление должно работать и в других российских регионах. Он заверил, что базируемым на Дальнем Востоке кораблям тоже грозит опасность. Поэтому необходимо продумать меры защиты.

Федеральная служба безопасности задержала украинского шпиона в ЛНР. В республике он собирал информацию о расположении российских войск. По данному факту по статье о шпионаже возбудили уголовное дело.