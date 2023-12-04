04 декабря 2023, 10:19
Украинского шпиона задержали в ЛНР
ФСБ: в ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о ВС России
Правоохранительные органы задержали в Луганской Народной Республике украинского шпиона, который собирал сведения о местах дислокации российских военных. Об этом сообщила пресс-служба управления главка ФСБ по региону.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресекло деятельность гражданина Украины, который действовал в интересах зарубежных разведывательных органов», — уточнили в ведомстве.
Реклама
В ФСБ подчеркнули, что житель республики собирал информацию о местах дислокации российских подразделений и военной техники на территории ЛНР, в том числе с использованием предоставленных иностранными кураторами технических средств.
Следователи завели уголовное дело по статье «Шпионаж».
В четверг, 30 ноября, в Крыму задержали украинского агента, который шпионил за сотрудниками Росгвардии и собирал сведения об оборонительных инженерных сооружениях на территории полуострова, писал RT.
Несколько недель назад украинца задержали в ДНР, он планировал совершить теракты на объектах жизнеобеспечения республики.
ФСБ
ЛНР
Украина
Реклама
Реклама