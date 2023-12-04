Важное 04 декабря 2023, 10:19 Украинского шпиона задержали в ЛНР ФСБ: в ЛНР задержали украинского шпиона, собиравшего сведения о ВС России РИА «Новости»

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Правоохранительные органы задержали в Луганской Народной Республике украинского шпиона, который собирал сведения о местах дислокации российских военных. Об этом сообщила пресс-служба управления главка ФСБ по региону.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресекло деятельность гражданина Украины, который действовал в интересах зарубежных разведывательных органов», — уточнили в ведомстве.

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В ФСБ подчеркнули, что житель республики собирал информацию о местах дислокации российских подразделений и военной техники на территории ЛНР, в том числе с использованием предоставленных иностранными кураторами технических средств.

Следователи завели уголовное дело по статье «Шпионаж».

В четверг, 30 ноября, в Крыму задержали украинского агента, который шпионил за сотрудниками Росгвардии и собирал сведения об оборонительных инженерных сооружениях на территории полуострова, писал RT.

Несколько недель назад украинца задержали в ДНР, он планировал совершить теракты на объектах жизнеобеспечения республики.