Общество 02 февраля 2023, 21:58 Слухи о невозврате пошлины за оформление загранпаспорта нового образца опровергли МВД опровергло данные о невозврате пошлины за оформление загранпаспорта нового образца РИА «Новости»

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В МВД России опровергли информацию о том, что из-за приостановки выдачи загранпаспортов нового образца не вернут оплаченную госпошлину при повторной подаче заявления. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она отметила, что по не зависящим от МВД техническим причинам со 2 февраля подразделения по вопросам миграции временно прекратили принимать новые заявки на выдачу загранпаспортов с чипами.

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Представитель ведомства рассказала о порядке получения этого документа людям, которые ранее оформили заявку. При наличии поданного заявления на оформление заграничного паспорта с электронным носителем информации и при необходимости в ближайшее время выехать за рубеж документ оформляется на пять лет с оплатой госпошлины.

«Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена при отказе заявителя от получения государственной услуги», — пояснила Волк.

Для решения возникших вопросов можно обратиться в подразделение по вопросам миграции, в частности, если заявление о выдаче загранпаспорта с чипом подано через «Криптобиокабину» в МФЦ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что невозможность подать заявку на загранпаспорта с чипами через «Госуслуги», вероятно, связана с техническими трудностями.