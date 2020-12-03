Случаи повторного заражения коронавирусом выросли в Екатеринбурге

«После того, как пациент переболел первый раз, уровень антител сперва высокий, но через несколько месяцев — ноль, и он снова попадает к нам», — объяснил врач одной из городских клиник.

По его словам, перенести COVID-19 во второй раз тяжелее, в большинстве случаев заболевание протекает с пневмонией.

Информацию о случаях повторного заражения коронавирусом также подтвердили в Роспотребнадзоре.

«Среди излечившихся от коронавируса бытует мнение, что им больше не надо соблюдать масочный режим и меры безопасности. Это не так: случаи повторного заболевания есть», — заявила начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Потапкина.

Таковы особенности вируса и иммунитета человека, прокомментировал это явление начальник госпиталя ветеранов Олег Забродин. Когда пройдет естественная иммунизация и начнется вакцинация, процент подобных случаев сразу же снизится.

Ранее первые 100 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступили в Чехов в Московской области. В первую очередь будут прививать тех, кто больше всего контактирует с людьми — медиков и педагогов.