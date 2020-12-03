Первые дозы вакцины от коронавируса завезли в Чехов

Первые 100 доз российской вакцины от коронавируса поступили в подмосковный Чехов. Об этом заявил глава городского округа Григорий Артамонов.

«Посетил пункт вакцинации от COVID-19. Первые сто доз отечественного препарата „Гам-Ковид-Вак“ (торговая марка „Спутник V“ — прим. ред.) поступили уже сегодня», — написал Артамонов на своей странице в Instagram.

По его словам, в первую очередь прививать будут тех, кто больше всего работает с людьми. Это педагоги и медики. Позже вакцина будет доступна и для других жителей Чехова от 18 до 60 лет, если у них нет противопоказаний. Артамонов сказал, что для определения показаний к вакцинации местным жителям нужно сдать анализ крови.

Подмосковье подготовило 18 пунктов вакцинации от коронавируса, всего власти планируют открыть 90. Об этом сообщил «Интерфакс». Тем временем Одинцово уже начало прививать врачей препаратом «Спутник V».

Он стал первой российской вакциной и первой вакциной в мире от коронавируса. Его разработкой занимался НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас препарат проходит пострегистрационные исследования в Москве.