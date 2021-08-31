Словакия, которая решила отказаться от использования «Спутника V», уже использовала всю российскую вакцину, которая была поставлена в страну. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций.

Дополнительные поставки в рамках контракта с этой страной не планируются, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФПИ.

В фонде отметили, что против «Спутника V» в Словакии была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны. Это произошло, несмотря на то, что высокая эффективность и безопасность «Спутника V» были подтверждены во время клинических исследований и реального использования по всему миру.

Представители РФПИ также обратили внимание, что качество партии препарата, поступившей в Словакию, дополнительно подтвердила сертифицированная в Европейском союзе лаборатория в Венгрии, где российской вакциной привились уже более миллиона человек. Там спрос на «Спутник V» превышал объем, поставленный в страну.

Сегодня Минздрав Словакии распространил информацию о том, что 31 августа станет последним днем, когда жители республики смогут сделать вторую прививку вакцины «Спутник V».