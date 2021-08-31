Словакия отказалась от «Спутника V» из-за политического кризиса

Власти Словакии решили не использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это произошло на фоне правительственного кризиса, который начался в стране после покупки незарегистрированного в Европе препарата.

«Сегодня (31 августа — прим. ред.) последний день, когда жители республики, пожелавшие привиться „Спутником V“, смогут получить вторую дозу российской вакцины», — приводит ТАСС текст сообщения словацкого Минздрава.

Применять «Спутник V» в восточноевропейской стране начали в июне. Желание привиться этим препаратом выразили 15 тысяч жителей страны. В их числе был экс-премьер Игор Матович. Президент Словакии Зузана Чапутова выразила недовольство после покупки вакцины от SARS-CoV-2 из России, в стране начался правительственный кризис. Матович лишился поста главы кабмина и переместился на должность министра финансов.

В конце июля на улицы Братиславы вышли сотни антипрививочников, чтобы протестовать против вакцинации от коронавируса и ущемления прав непривитых. Участники митинга перекрыли центр столицы Словакии.