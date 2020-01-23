Слон вырвался на свободу в Екатеринбурге и побежал к сугробам. Видео

Не только люди радуются снегу этой теплой зимой. Один из слонов сбежал от хозяев во время перевозки в Екатеринбурге. Он вышел на дорогу, вдоволь повалялся в сугробе и никак не хотел давать себя поймать. Все происходящее сняли на видео очевидцы.

Ролик опубликовал Telegram-канал Mash. На видео слон заваливается в снег и некоторое время купается в сугробе. Когда животное встает, к нему подходят люди и пытаются поймать.

«Ой, лежит, прямо в снегу валяется», — эмоционально комментирует происходящее женщина, которая снимает из окна слона на улице.

Видео лучше смотреть со звуком, чтобы максимально прочувствовать радость слоника.

Сначала местные СМИ писали, что слоны сбежали из цирка в Екатеринбурге. Но позже портал Е1 выяснил в приемной цирка, что животные не убегали. Труппа просто переезжает, поэтому дрессировщики и рабочие переводили слонов в другое место.