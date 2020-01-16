16 января 2020, 16:40
Слон чуть не затоптал отдыхающих в Индии
В штате Тамилнад индийского города Хосур дикий слон погнался за отдыхающими, которые пытались сделать с ним селфи. Разъяренный слон погнался за любителями фото и чуть не затоптал их, пишет газета «Известия».
Накануне отдыхающие пытались сфотографироваться со слоном, после чего животное напало на них. Чтобы спастись, путешественники побежали врассыпную. Один из туристов упал и почти попал под ноги слона. Очевидцы очень испугались.
Сообщается, что около 50 слонов вышли из леса в поисках еды. Один отстал от стада, позже именно он и привлек внимание туристов.