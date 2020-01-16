Слон чуть не затоптал отдыхающих в Индии

Накануне отдыхающие пытались сфотографироваться со слоном, после чего животное напало на них. Чтобы спастись, путешественники побежали врассыпную. Один из туристов упал и почти попал под ноги слона. Очевидцы очень испугались.

Сообщается, что около 50 слонов вышли из леса в поисках еды. Один отстал от стада, позже именно он и привлек внимание туристов.