Утечка данных россиян в даркнет не связана с голосованием по поправкам к Конституции России. В списке информация, которая принадлежит предпринимателю из Подмосковья. Дистанционно голосовали только жители Москвы и Нижегородской области.

«Представленные в этом превью данные, как оказалось, принадлежат индивидуальному предпринимателю из Подмосковья, что можно проверить по открытым источникам», — приводит издание «Подъем» слова начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко.

Он добавил, что в реестре электронных избирателей такого гражданина быть не могло, потому что в онлайн-голосовании принимали участие только жители столицы и Нижегородской области.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в даркнете появились личные данные россиян, которые якобы приняли участие в дистанционном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Хакеры выставили на продажу более одного миллиона номеров и серий паспортов сограждан. Глава штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух заявил, что это недействительные данные. Людям ничего не грозит.