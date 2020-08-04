Слитые в даркнет данные россиян не связаны с голосованием по поправкам к Конституции — власти Москвы
«Представленные в этом превью данные, как оказалось, принадлежат индивидуальному предпринимателю из Подмосковья, что можно проверить по открытым источникам», — приводит издание «Подъем» слова начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко.
Он добавил, что в реестре электронных избирателей такого гражданина быть не могло, потому что в онлайн-голосовании принимали участие только жители столицы и Нижегородской области.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в даркнете появились личные данные россиян, которые якобы приняли участие в дистанционном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Хакеры выставили на продажу более одного миллиона номеров и серий паспортов сограждан. Глава штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух заявил, что это недействительные данные. Людям ничего не грозит.