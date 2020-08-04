Утечку данных россиян в даркнет во время голосования по поправкам к Конституции назвали неопасной

«Мы выделяли несколько сэмплов, которые выставлены к покупке, выяснилось, что данные паспортов, фамилии абсолютно не совпадают, таких людей не было на электронном голосовании. Я бы сказал, что их и в природе нет. Во всяком случае несколько примеров, которые к нам попали, они такими оказались», — приводит агентство слова Массуха.

Он добавил, что никаких негативных последствий для людей из-за этой утечки во время передачи данных голосовавших в УИК не будет.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что на одном из тематических форумов в даркнете появились личные данные россиян, которые приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Хакеры выставили на продажу более одного миллиона номеров и серий паспортов сограждан. Стоимость каждой строки оптом — один доллар, а в розницу — 1,5 доллара.

Продавец заверил, что «база данных свежая». В переписке с журналистом издания он заявил, что сами по себе паспортные данные бесполезны, однако по ним можно пробить номера СНИЛС и информацию по кредитам россиян.