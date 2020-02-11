Слесарь из Йошкар-Олы потребовал от Водонаевой извинений за слова о «быдле»

Для Алены Водонаевой наступили нелегкие дни — на нее с каждым днем все чаще и чаще подают в полицию. Все дело в неосторожных и резких словах в отношении простого русского народа. Участница «Дома 2» назвала россиян быдлом. За это на нее обиделись многие, в том числе слесарь из Йошкар-Олы.

Евгений Панкратов из Йошкар-Олы подал на Водонаеву заявление в полицию. Впрочем, как рассказал заявитель изданию «Подъем», он готов отозвать свою жалобу. Для этого Водонаевой всего лишь нужно забрать свои слова обратно и извиниться перед тем самым «быдлом», которым она назвала россиян.

«Для меня будет достаточным, если она так же в соцсетях обратится, как она выражается, к быдлу, и опубликует свои извинения за пост», — объяснил россиянин.

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Позже стало известно, что на Водонаеву подали уже два заявления. Правоохранители объединили обе жалобы в одно дело. На первом допросе Водонаева уже побывала. Телеведущая заявила, что все равно не намерена менять точку зрения по вопросу материнского капитала. По ее мнению, выплаты получат «пьющие» и «маргиналы».