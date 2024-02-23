Общество 23 февраля 2024, 13:33 Слепить пельмени или молчать весь день. Россиянам в Сети предложили услуги к 23 Февраля RT: россиянам в Сети предложили услуги девушки по лепке пельменей 23 февраля РИА «Новости»

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Мужчинам из Москвы в честь Дня защитника Отечества предложили воспользоваться необычной услугой «Девушка на 23 Февраля». Объявление появилось на одном из интернет-сервисах. За деньги молодым людям обещают слепить пельмени, станцевать, подарить подарки, но заранее купленные ими самими, сообщил RT.

Список услуг довольно широк. Клиенту могут в течение дня рассказывать, «какой он крутой мужик», даже подготовить сценарий, чтобы «насолить» бывшей или вернуть ее. Девушка, разместившая объявление, готова провести с мужчиной весь день в молчании.

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Прайс тоже разнообразен. Например, «покормить собаку» стоит пять тысяч рублей, а сценарий по поиску второй половины достигает почти 100 тысяч рублей. В перечне также есть танец, быстрый и медленный, готовка стейка, массаж.

День защитника Отечества ежегодно отмечают 23 февраля. Праздник традиционно сопровождают концертами и салютами, но так было не всегда. Ранее «360» подробно рассказал о появлении праздника.