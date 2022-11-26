Общество 26 ноября 2022, 14:38 Ройзман отказался от обжалования статуса иноагента Адвокат Идамжапов: экс-мэр Екатеринбурга Ройзман не станет обжаловать статус иноагента РИА «Новости»

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Внесенный Министерством юстиции России в реестр физических лиц — иностранных агентов бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* не станет обжаловать решение. Об этом в беседе с ТАСС заявил представляющий интересы бывшего градоначальника уральской столицы Владислав Идамжапов.

Адвокат подчеркнул, что ни он сам, ни его клиент с включением в реестр не согласились, но смысла бороться с Минюстом не видят.

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«С решением о включении в реестр иноагентов не согласны. Обжаловать не будем, поскольку это бессмысленно», — заявил Идамжапов.

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Евгения Ройзмана* включили список физических лиц — иностранных агентов в минувшую пятницу, 25 ноября. Кроме него в реестр добавили еще шесть человек, среди которых оказались адвокат Илья Новиков и ведущая телеканала «Дождь»** Анна Монгайт***.

Бывший глава Екатеринбурга проходит подозреваемым по уголовному делу о дискредитации российской армии. Суд запретил Ройзману* посещать публичные мероприятия, пользоваться интернетом, в также отправлять и получать письма.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

** Телеканал «Дождь» признан в Росси СМИ-иностранным агентом.

*** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.