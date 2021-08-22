Дядя убитой в Тюмени девочки умер около стихийного мемориала

В Тюмени около стихийного мемориала в память об убитой девятилетней девочки умер ее дядя. По словам свидетелей, он замертво рухнул на землю у подъезда, куда местные жители несут свечи, цветы и игрушки.

«Это произошло вчера, в 04:00. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. (Полицейские — прим. ред.) будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом», — рассказала сайту 72.ru сестра убитого ребенка.

В четверг, 19 августа, в районе Лесобазы в Тюмени нашли тело убитой девятилетней школьницы, которая пропала еще 30 июня. Останки обнаружили недалеко от заправки на улице Домостроителей. Ранее правоохранители задержали 39-летнего местного жителя по подозрению в причастности к гибели ребенка.

Тюменцы устроили стихийный мемориал у подъезда, в котором убитая девочка жила вместе со своей бабушкой. Расследованием преступления занялся сыщик Евгений Карчевский, который сумел вычислить ангарского маньяка Михаила Попкова.