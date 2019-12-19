Следователи проверят нарушения прав ветеранов в Сочи после жалобы Путину

В ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина к нему обратились с жалобой на нарушения прав ветеранов в Сочи. Следственный комитет уже начал проверку сообщения.

Во время пресс-конференции журналист рассказал о проблемах ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в Сочи. Суть жалобы в том, что для ветеранов были в Сочи построены дома — еще к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, то есть в 2005 году. Однако, по словам журналиста, пенсионеры живут в ужасных условиях, ветеранам достались «трущобы», а построенные для них квартиры чиновники используют по собственному усмотрению.

Более того. Власти заселяют в эти квартиры посторонних, берут с них деньги, а куда идут средства — непонятно.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка», — рассказали в СК региона.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Им предстоит определить причины и условия, которые нарушали права ветеранов. Кроме того, сотрудники СК установят ответственных за произошедшее.

Как сообщили в СК, ход и результаты проверки поставлены на особый контроль. За проверкой наблюдают в центральном аппарате Следственного комитета.