Следователи назвали причину убийства журналистов в ЦАР

Следователи считают, что российских журналистов убили в ЦАР в результате грабежа. При этом, как заявил заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов, их предупреждали об опасности.

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», — сказал Краснов в интервью газете «Коммерсант».

Он напомнил, что после убийства журналистов, прибывших в ЦАР в июле 2018 года по туристическим визам, в России провели судебно-медицинские экспертизы трупов, баллистические экспертизы по пулям, обнаруженным в телах. Во взаимодействии с правоохранительными органами ЦАР были установлены обстоятельства произошедшего, в том числе благодаря рассказу водителя, выжившего после нападения.

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты в конце июля 2018 года в ЦАР, когда по заданию Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского готовили репортаж про базу «ЧВК Вагнера». Их автомобиль по дороге в Бамбари остановила группа неизвестных, которые потребовали покинуть машину и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. Получив отказ, преступники расстреляли россиян.