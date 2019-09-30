СМИ показали место убийства российских журналистов в ЦАР

Телеканал «Россия 1» показал место убийства российских журналистов в ЦАР. Неизвестные атаковали их из засады в конце июля 2018 года.

Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин взял интервью у водителя Бьенвеню Довокамы, который вез журналистов в момент нападения, и побывал на месте убийства. Как рассказал репортер, атаку совершили в 23 километрах от города Сибю, вблизи деревни Кпаку.

Кадры с места атаки можно увидеть начиная с 14-й минуты сюжета.

Видно, что машину остановили на проселочной дороге. На обочине в этом месте с обеих сторон есть высокие заросли травы, которые нападавшие могли использовать для прикрытия.

Выживший водитель рассказал, как убили журналистов в ЦАР Подробнее

Довокама рассказал, что сначала их остановили гражданские. Потом с двух сторон показались вооруженные люди в тюрбанах, которые говорили с журналистами на арабском, а потом открыли стрельбу.

Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты в конце июля 2018 года в ЦАР, когда по заданию Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского готовили репортаж про базу «ЧВК Вагнера». Расследование убийства журналистов продолжается.