Следователи начали проверку после выкатывания самолета за пределы ВПП в Симферополе

В Симферополе после выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы организовали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«Предварительно установлено, что сегодня, в 10:20, Boing-767, выполняющий рейс по маршруту Москва — Симферополь, при посадке в аэропорту Симферополя выехал за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

На борту находились 284 пассажира и семь членов экипажа. В пресс-службе уточнили, что никто из них не пострадал. Пассажиры размещены в терминале аэропорта. Сейчас специалисты буксируют воздушное судно на стоянку.

На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Симферополе из-за ЧП с самолетом задержали 11 рейсов. Пассажирка одного из них рассказала, что они не знали, по какой причине не объявляют посадку. Собеседница «360» отметила, что несколько дней назад ее знакомые тоже столкнулись с задержкой рейса в аэропорту Симферополя.