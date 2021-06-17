Пассажирам не объяснили причину задержки рейсов в Симферополе

В Симферополе из-за ЧП с самолетом задержали 11 рейсов. Пассажирка одного из них рассказала, что они не знали, по какой причине не объявляют посадку.

«Перенесли рейс с 12:15 на 12:45. Людей в аэропорту много. Если честно, я не знала чем вызвана задержка рейсов. Очень много людей, обычно здесь столько не бывает», — сообщила «360» пассажир рейса Симферополь — Москва Юлия Тутова.

Она рассказала, что сначала рейс перенесли на полчаса, затем еще на два часа.

Девушка отметила, что несколько дней назад ее знакомые тоже столкнулись с задержкой рейса в аэропорту Симферополя. Посадку переносили несколько раз.

Ранее Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Симферополе. Из-за этого происшествия полоса оказалась заблокирована. По предварительным данным, никто не пострадал. Из-за ЧП на прилет в Симферополь задержали 11 рейсов. Из них три отправили на запасной аэродром в Анапу.

В начале апреля в петербургском аэропорту Пулково за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет Як-40. Пострадавших не было.