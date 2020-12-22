Следователи начали проверку из-за видео с «изгнанием бесов» участницей «Битвы экстрасенсов»

Следователи организовали проверку видео, на котором участница «Битвы экстрасенсов» вместе с двумя взрослыми людьми «изгоняет бесов» из маленькой девочки.

Следственный комитет узнал о видео, на котором участница «Битвы экстрасенсов» Ирина Игнатенко вместе с еще двумя взрослыми людьми держит малолетнюю девочку и проводит некий ритуал «изгнания бесов». Следователи уточнили, что другие присутствовавшие в комнате люди игнорировали крики ребенка о помощи, хотя девочка сопротивлялась. Помимо того, что ребенка держали, его окуривали дымом, содержащим неизвестное вещество.

СК устанавливает всех причастных к произошедшему, а также место и время, где все случилось.

Также проверку начала прокуратура Московской области. Проведение проверочных мероприятий поручено Подольской городской прокуратуре.

Кадры с «изгнанием дьявола» опубликовала адвокат Сталина Гуревич. На ролике три человека держат ребенка за руки и ноги, одновременно проводя некие манипуляции с дымом. При этом ребенок плакал и пытался освободиться. Этот ролик Гуревич получила от блогера Михаила Лидина, который давно занимается разоблачением программы «Битва экстрасенсов».