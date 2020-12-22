Звезду «Битвы экстрасенсов» обвинили в истязании ребенка во время «изгнания бесов»

В Сети появилось видео «изгнания бесов» из ребенка. Ритуал проводила участница «Битвы экстрасенсов» Ирина Игнатенко, а бьющуюся в истерике девочку держали взрослые. Теперь в ситуации просят разобраться следователей.

Кадрами с «изгнанием дьявола» поделилась в Facebook адвокат Сталина Гуревич. На видео попала сама экстрасенс и девочка, которую за руки и ноги держали на полу двое взрослых. Игнатенко проводила некие манипуляции с дымом, при этом ребенок сильно плакал и пытался высвободиться.

Видео Гуревич переслал из паблика во «ВКонтакте» блогер Михаил Лидин, который давно занимается разоблачением программы «Битва экстрасенсов». Ролик появился в группе 15 декабря, но пока не известно, где именно его снимали.

«Я считаю, что необходимо, чтобы Следственный комитет подключился и допросил ее, где и при каких обстоятельствах это было сделано. Потому что, конечно, это запредельная история», — заявила «360» Гуревич.

Она добавила, что действия взрослых могут попадать под статью об истязаниях, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, связанных с жестоким обращением.

«Если это видео не постановочное, а реальное, то есть эта мадам за деньги из ребенка „изгоняет бесов“, то это еще и мошенничество. Я написала заявление на сайте Следственного комитета», — рассказала адвокат.

По словам Гуревич, когда так называемым экстрасенсам платят за обман взрослые люди, это их личное дело. Но дети не могут самостоятельно себя защищать, поэтому таких «колдунов нужно сажать».

Сама Игнатенко заявила, что многие «одержимые» отправляются на лечение в психиатрические клиники. При этом, по ее словам, им якобы можно помочь с импульсами и воздействием на определенные нервные окончания.

«В оккультизме это называется бесогонством. Только звучит страшно. На самом деле используются обыкновенные травы, заговоры, введение человека в особый вид сознания — гипнотический сон, которым и возможно излечить его от этой травмы», — пояснила она «360».

Участница шоу отметила, что внимательно изучает историю болезни человека перед тем, как приступить к изгнанию бесов. По ее словам, в некоторых случаях она не берется за человека, а отправляет его к врачу.