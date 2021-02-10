Ефремов пробудет в СИЗО не менее пяти месяцев

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП, пробудет в СИЗО-5 «Водник» в Москве не менее пяти месяцев. Об этом сообщил член ОНК Александр Хуруджи.

Ефремов, который ранее был доставлен из белгородской колонии в московское СИЗО, пробудет там как минимум до середины лета, рассказал правозащитник. Актер участвует в следственных действиях в рамках дела о лжесвидетелях, объяснил ТАСС Хуруджи, посетивший Ефремова.

Правозащитники отмечали, что Ефремов выглядит уставшим и измотанным.

Актера накануне навестил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Он рассказал, что для самого Ефремова его этапирование из колонии оказалось сюрпризом.

Артиста доставили в Москву в связи с уголовным делом в отношении трех лжесвидетелей, заявлявших в суде по делу о ДТП на Смоленской площади, что актера якобы не был за рулем в момент аварии.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Ефремов на допросе в полиции якобы рассказал, что его бывший адвокат Эльман Пашаев предлагал ему подкупить свидетелей. Каждый из них должен был получить по 1,5 миллиона рублей, однако из этой суммы на руки они получили лишь 300 тысяч.