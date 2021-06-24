Следователь ФСБ предложил обвиняемому в госизмене советнику главы «Роскосмоса» и журналист Ивану Сафронову сделку. В обмен на звонок матери журналист должен был в обмен на сотрудничество.

С материю Иван Сафронов не виделся почти год, с того момента, как его задержали. Следователь ФСБ Александр Чабан хотел сыграть на чувствах журналисты и предлагал ему сотрудничать за один звонок. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат Дмитрий Катчев.

«Он предложил, что, если Иван будет готов продуктивно поработать, в качестве бонуса прямо в кабине ему предоставят возможность позвонить маме, которую он не видел с момента ареста. Для Ивана это важно, потому что он очень с ней близок. Естественно, это было предложение о сотрудничестве, оно было отвергнуто», — рассказал адвокат.

Адвокат пока не может сказать, когда закончится предварительное следствие, потому что по его мнению, оно «затягивается».

В конце апреля суд продлил Ивану Сафронову арест до 7 июля. В этот день будет год, как его задержали по обвинению в госизмене.