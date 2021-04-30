Ивану Сафронову продлили арест по делу о госизмене

Суд продлил Ивану Сафронову арест до 7 июля. Советника главы Роскосмоса обвиняют в госизмене.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 30 апреля 2021 года мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича <…> продлена на два месяца, то есть до 7 июля 2021 года», — говорится в сообщении Лефортовского районного суда.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме из-за секретности материалов дела.

Бывший журналист и нынешний советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день его поместили под стражу. Ему вменяют передачу секретных сведений о российском оборонном комплексе одной из спецслужб НАТО. По словам защитников, речь идет о чешских спецслужбах.

В Роскосмосе неоднократно заявляли, что дело Ивана Сафронова не связано с его работой в государственной корпорации. До этого он работал журналистом в «Коммерсанте», но власти говорят, что расследование не связано и с этой деятельностью.

Вину в госизмене Иван Сафронов не признает.