Следком создал горячую линию для мобилизованных | 360°

Общество 24 октября 2022, 16:20 Следком создал горячую линию для мобилизованных Председатель СК Бастрыкин поручил создать горячую линию для мобилизованных РИА "Новости"

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Следственный комитет России создал горячую линию для мобилизованных участников специальной операции на Украине и их семей. Соответствующее поручение отдал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства.

Дозвониться на горячую линию можно по бесплатному номеру 8 (800) 100-12-60. Специалисты окажут необходимую правовую помощь как участникам специальной операции, так и мобилизованным россиянам и членам их семей.

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Жители Московской области могут напрямую обратиться к властям региона по вопросам проводимой частичной мобилизации по горячей линии «112» или в Сети.

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Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина сообщала, что специалисты получили свыше 100 тысяч сообщений. Больше всего жители спрашивают об обжаловании полученной повестки.

Значительная часть обращений последовала через короткий телефонный номер — около 97 тысяч. Также люди пишут заявления через портал «Госуслуги», в социальные сети или на почту губернатора Московской области Андрея Воробьева.