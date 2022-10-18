Власти Подмосковья получили более 100 тысяч обращений по вопросам частичной мобилизации | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 13:17 Власти Подмосковья получили более 100 тысяч обращений по вопросам частичной мобилизации Вице-губернатор Каклюгина: больше всего в Подмосковье спрашивали об обжаловании повестки

Читать 360tv в

Жители Подмосковья могут обращаться к властям Московской области по вопросам частичной мобилизации в Сети или по горячей линии «122». Уже получено 102 тысячи сообщений. Больше всего спрашивают об обжаловании повестки. Об этом вице-губернатор Ирина Каклюгина сообщила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Мы проанализировали обращения, которые получили с начала частичной мобилизации, с 21 сентября. Всего мы по всем источникам получили 102 тысячи обращений», — рассказала она.

Реклама

По ее словам, больше всего — 97 тысяч сообщений — получено через горячую линию «122». На втором месте — портал госуслуг, на третьем — социальные сети, на четвертом — почта губернатора.

Реклама

«Мы все эти обращения структурировали. Самые массовые обращения, самая большая категория — обжалование повестки. Это 78% из 102 тысяч обращений», — заявила Каклюгина.

На втором месте по количеству обращений — вопросы о том, как можно стать добровольцем.

«По всем каналам связи мы девять процентов таких обращений получили. На третьем — выплаты мобилизованным», — отметила вице-губернатор.

Также она сообщила, что семьи мобилизованных смогут получить ответы на свои вопросы с помощью портала «Добродел». Там открыли специальный раздел для этого.