Власти Подмосковья получили более 100 тысяч обращений по вопросам частичной мобилизации | 360°

18 октября 2022, 13:17
Власти Подмосковья получили более 100 тысяч обращений по вопросам частичной мобилизации
Вице-губернатор Каклюгина: больше всего в Подмосковье спрашивали об обжаловании повестки
Жители Подмосковья могут обращаться к властям Московской области по вопросам частичной мобилизации в Сети или по горячей линии «122». Уже получено 102 тысячи сообщений. Больше всего спрашивают об обжаловании повестки. Об этом вице-губернатор Ирина Каклюгина сообщила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.
«Мы проанализировали обращения, которые получили с начала частичной мобилизации, с 21 сентября. Всего мы по всем источникам получили 102 тысячи обращений», — рассказала она.
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По ее словам, больше всего — 97 тысяч сообщений — получено через горячую линию «122». На втором месте — портал госуслуг, на третьем — социальные сети, на четвертом — почта губернатора.
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«Мы все эти обращения структурировали. Самые массовые обращения, самая большая категория — обжалование повестки. Это 78% из 102 тысяч обращений», — заявила Каклюгина.
На втором месте по количеству обращений — вопросы о том, как можно стать добровольцем.
«По всем каналам связи мы девять процентов таких обращений получили. На третьем — выплаты мобилизованным», — отметила вице-губернатор.
Также она сообщила, что семьи мобилизованных смогут получить ответы на свои вопросы с помощью портала «Добродел». Там открыли специальный раздел для этого.
Частичная мобилизация в РФ
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