Следком займется высказыванием Красовского об украинских детях | 360°

Общество 24 октября 2022, 10:58 Следком займется высказыванием Красовского об украинских детях Председатель СКР Бастрыкин поручил доложить ему о высказывании Красовского

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Высказывание бывшего ведущего RT Антона Красовского об украинских детях заинтересовало компетентные органы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах дела, сообщили в СКР.

На резкое заявление Антона Красовского Александру Бастрыкину пожаловались в соцсетях. Он поручил московскому следственному управлению разобраться в этом деле.

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«Кроме того, [руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею] Стрижову поручено представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала», — сообщили в ведомстве.

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Телеведущий в эфире с писателем Сергеем Лукьяненко предложил топить детей, которые сказали, что «москали оккупировали» Украину. Позднее он извинился за это и объяснил, что не увидел границ дозволенного и его понесло.

Однако RT приостановил сотрудничество с ведущим. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сделала это, потому что никто на телеканале не разделяет его предложение.